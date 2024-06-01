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Международный день защиты детей отмечают 1 июня

Международный день защиты детей отмечают сегодня, 1 июня. Решение о его проведении приняли ещё в 1925 году в Женеве на всемирной конференции, которая была посвящена вопросам благополучия детей, пишет calend.ru.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Фото: Дарья Хваткова

Неизвестно, почему этот детский праздник решили отмечать именно 1 июня.

По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая собрал 1 июня в Сан-Франциско группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование фестиваля лодок-драконов. Этот день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

В 1949 году в Париже прошёл конгресс женщин, на котором прозвучала клятва в безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. В том же году на Московской сессии совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её второго конгресса был учреждён сегодняшний праздник. В 1950 году 1 июня был проведён первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится каждый год.

Сегодня в России в этот день проходит множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий для детей. В частности, в Пскове в парке Строителей с 12:00 до 16:00 будет проходить фестиваль детства. Отпразднуют День защиты детей также в Псковском музее-заповеднике и музее-заповеднике «Изборск». Кроме того, на стадионе «Машиностроитель» пройдёт фестиваль «Безопасный город». Здесь ребята и их родители смогут проверить свои знания и навыки безопасного поведения в различных ситуациях.

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