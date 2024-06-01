Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём защиты детей

12:26, 01 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Международным днём защиты детей.

«По традиции 1 июня мы отмечаем праздник, посвящённый нашему самому юному поколению. Он напоминает нам о том, какую большую ответственность мы, взрослые, несем за наших детей и их будущее. Не случайно наш президент объявил 2024 год Годом семьи. Потому что крепкие семьи – основа стабильности и процветания любого государства. А дети — наша самая большая ценность», – сказал он.

Для детей региона создаются лучшие условия – строятся школы и детские сады, создаются профильные классы, секции и кружки, а также закупается современное оборудование, чтобы дети имели возможность получить крепкие знания, подчеркнул глава региона.

«В Псковской области много талантливых ребят: олимпиадников, музыкантов, спортсменов, исследователей, победителей конкурсов и соревнований. Для развития творческих и научных компетенций молодежи в регионе созданы IT-кубы и кванториумы, Детская филармония, Школа креативных индустрий, Центр одаренных детей «Вега», – пояснил Михаил Ведерников.

Кроме того, он поблагодарил родителей и всех тех, чья профессиональная деятельность связана с детьми, за то, что делают детство молодого поколения безопасным, интересным и здоровым.

«От всей души желаю нашим детям счастливых и радостных летних каникул, крепкого здоровья и больших жизненных успехов! А взрослым – быть для наших детей примером и поддержкой во всем. Пусть в каждой семье звучит безмятежный детский смех, царит радость и благополучие!» – заключил Михаил Ведерников.