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Хирург рассказал, как фильм «Русский реактор» связан с Псковщиной

Как история создания фильма «Русский реактор» связана с Псковской областью, рассказал лидер Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в беседе с корреспондентом ПАИ.

Александр Залдастанов рассказал, как фильм «Русский реактор» связан с псковщиной. Фото: ПАИ

«Этот фильм – это столетняя история России, увиденная нашими глазами и написанная мотоциклами. Я думаю, что молодёжи будет интересно его увидеть. Мы родились в эпоху, когда Россия летела в пропасть, а мы тогда чудом своим колесом от мотоцикла зацепились за край этой бездны. А потом увидели, как она воскрешается и встаёт. И наш опыт, впечатления, наша связь с Родиной – всё это мы хотим показать нашим детям и школьникам, студентам», – сказал Александр Залдастанов.

Фильм не просто так называется «Русский реактор», подчеркнул он. «Чтобы вы понимали, название пришло с Псковской земли. Здесь, в Изборске, мой друг, великий русский писатель Александр Проханов услышал гул этого реактора, а потом поведал об этом нам. Затем с изумлением и восхищением мы захотели это передать своим друзьям и близким. Мы хотели, чтобы этот гул услышал даже Севастополь. По мотивам произведений мы и создали этот фильм, пропустив всю историю через себя», – отметил лидер «Ночных волков».

Он также рассказал, что сегодня собирается посетить Изборск. «Хочу дойти до этого холма, вершиной которого является крест. Хочу побывать там и дотронуться до него. Для меня встреча с Псковом и Изборском очень важна, как и для всего нашего волчьего братства», – заключил Александр Залдастанов.

Напомним, что сегодня «Ночные волки» приехали в Псков для показа фильма «Русский реактор».

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