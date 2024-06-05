Псковский губернатор: Сделать предстоит немало, но опыт у нас есть

11:41, 05 июня 2024, ПАИ

Для сохранения динамики развития в долгосрочной перспективе сделать предстоит немало, но опыт у властей Псковской области есть, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности регионального правительства за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковская область достигла рекордной отметки по консолидированным доходам и продолжает системную работу для сохранения динамики развития. «Сделать предстоит немало, но у нас есть и опыт, и поддержка Совета Федерации», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также выразил надежду на то, что регион сохранит все необходимые условия для дальнейшего развития экономики.

Напомним, по итогам 2023 года Псковская область преодолела очередную символическую планку и достигла уровня доходов консолидированного бюджета 70,2 млрд рублей.