Псковская область установила рекорд по уровню реализации нацпроектов

11:50, 05 июня 2024, ПАИ

Псковская область установила рекорд по уровню реализации нацпроектов, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Главный инструмент при строительстве инфраструктуры в Псковской области – президентские национальные проекты, подчеркнул губернатор.

Среднее кассовое освоение нацпроектов Псковской области по итогам пяти лет составляет 97,5 %. «В 2023 году объём финансирования вырос на 26 %, но мы снова поставили рекорд. Наш результат – 99,74 %», – отметил Михаил Ведерников.