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Общество

Михаил Ведерников подвёл итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл итоги реализации президентского нацпроекта «Здравоохранение» в регионе в прошлом году, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников подвёл итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области. Фото: ПАИ

В частности, в рамках нацпроекта продолжается реконструкция четырёх объектов на приграничных территориях, сказал глава региона. На эти цели в 2023 году было направлено 670 миллионов рублей. Срок сдачи работ – 2026 год.

Также проведено оснащение и дооснащение медорганизаций на сумму 360 миллионов рублей. Всего приобретено пять тысяч единиц оборудования.

«Приобретено, установлено и введено в эксплуатацию 34 быстровозводимых модульных конструкции на сумму 148 млн рублей. Завершено строительство ещё 43 ФАПов. Во все закуплено медоборудование и трудоустроены работники», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, в ФАПах, амбулаториях, офисах врачей общей практики в населённых пунктах, где нет аптеки, реализован механизм продажи лекарственных препаратов. На конец 2023 года создано 275 таких точек.

«Государственные медицинские организации в рамках модернизации первичного звена здравоохранения оснащены 41 автомобилем на сумму 42 млн рублей», – добавил губернатор.

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