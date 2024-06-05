Псковский губернатор: Совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми вызовами

12:26, 05 июня 2024, ПАИ

За открытый и конструктивный подход к проблемам поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников депутатов, руководителей и госслужащих во время выступления 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Будем делать всё, чтобы ближайшие годы позволили Псковской области дальше развивать собственную доходную базу, раскрывать все точки роста экономики и становиться ещё более комфортным регионом для жизни и труда», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор выразил благодарность всем, кто помогает развитию региона: депутатам Псковского областного Собрания и Госдумы; сенаторам; служащим государственных и муниципальных органов власти; руководителям территориальных органов исполнительной власти; надзорным и контрольным ведомствам; военным и силовикам; всем неравнодушным людям, которые вносят свой вклад в общее дело. «К слову, таких людей с каждым годом становится больше и больше», – отметил он.

Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что совместными усилиями Псковская область максимально эффективно и быстро справится со всеми вызовами.