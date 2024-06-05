Михаил Ведерников отчитается о работе правительства Псковской области в 2023 году
Сегодня, 5 июня, в 11:00 губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с отчётом о деятельности правительства региона в 2023 году. Обращение главы региона к парламентариям прозвучит в рамках очередной 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Во время традиционного выступления губернатор остановится на значимых достижениях и основных результатах социально-экономического развития региона. Отдельные акценты будут сделаны на бюджетную политику, экономику, ключевые инвестиционные проекты, реализацию национальных проектов, а также вопросы модернизации коммунальной, транспортной и дорожной инфраструктуры. Особое внимание Михаил Ведерников уделит перспективам дальнейшего развития экономики Псковской области в средней и долгосрочной перспективах.
В преддверии ежегодного отчета о деятельности правительства региона Михаил Ведерников провел встречи с представителями всех фракций политических партий, в ходе которых ответил на актуальные вопросы парламентариев из разных сфер жизни области.
Трансляция заседания сессии будет доступна на официальном сайте Собрания и на странице сообщества «ВКонтакте».
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