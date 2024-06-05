Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников отчитается о работе правительства Псковской области в 2023 году

Сегодня, 5 июня, в 11:00 губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с отчётом о деятельности правительства региона в 2023 году. Обращение главы региона к парламентариям прозвучит в рамках очередной 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

Во время традиционного выступления губернатор остановится на значимых достижениях и основных результатах социально-экономического развития региона. Отдельные акценты будут сделаны на бюджетную политику, экономику, ключевые инвестиционные проекты, реализацию национальных проектов, а также вопросы модернизации коммунальной, транспортной и дорожной инфраструктуры. Особое внимание Михаил Ведерников уделит перспективам дальнейшего развития экономики Псковской области в средней и долгосрочной перспективах.

В преддверии ежегодного отчета о деятельности правительства региона Михаил Ведерников провел встречи с представителями всех фракций политических партий, в ходе которых ответил на актуальные вопросы парламентариев из разных сфер жизни области.

Трансляция заседания сессии будет доступна на официальном сайте Собрания и на странице сообщества «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

Михаил Ведерников отчитается о работе правительства Псковской области в 2023 году
04 июня 2024

Последствия весенних заморозков для псковских аграриев обсудили депутаты
04 июня 2024

Новые избирательные нормы рассмотрел законодательный комитет Псковского областного Собрания
04 июня 2024

Охрану памятников и поддержку семей с детьми обсудил социальный комитет Собрания
04 июня 2024

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай
04 июня 2024

Новые параметры бюджета и прогрессивную шкалу налогообложения поддержал профильный комитет Собрания
03 июня 2024

На вопросы парламентской оппозиции ответил губернатор Михаил Ведерников
03 июня 2024

Мусорную реформу, финансирование федераций и поддержку муниципалитетов обсудили единороссы с псковским губернатором

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...