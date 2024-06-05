Александр Котов: Я бы поставил «отлично» за работу правительства региона

14:06, 05 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подвел итоги выступления губернатора Михаила Ведерникова с отчетом о работе правительства региона в 2023 году.

«Самое главное, что бы я здесь ответил, предваряя какую-то критику в адрес правительства, – растут собственные доходы налоговые и неналоговые. Это свидетельствует о том, что экономика Псковской области развивается и движется вперёд. Может быть, не такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы, но в тех условиях, в которых сейчас находится страна, на мой взгляд, это очень впечатляющий результат. Если бы у нас была возможность ставить оценку за работу правительства, я бы поставил отлично», – заявил Александр Котов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В пользу этого свидетельствуют не только цифры, которые были нам представлены, а прежде всего свидетельствуют факты, которые мы можем видеть своими собственными глазами. В области сегодня ремонтируются и строятся дороги, строятся школы, чего на протяжении длительного времени не было, строятся дома культуры, строятся новые больницы. Я уже сейчас не беру во внимание огромное количество объектов, которые находятся в стадии либо ремонта, либо реконструкции», – отметил он.

Глава региона Михаил Ведерников выступил с отчетом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.