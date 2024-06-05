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Политика

Наталья Исакова: Работа правительства всецело направлена на устойчивое экономическое и социальное развитие Псковской области

Работа регионального правительства всецело направлена на устойчивое экономическое и социальное развитие Псковской области, заявила ПАИ член Общественной палаты России, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступает с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил в Псковском областном Собрании депутатов с отчётом о работе правительства Псковской области за 2023 год. СМИ приводят много статистических и фактических данных, озвученных в отчёте. Если суммировать, работа правительства всецело была направлена на устойчивое экономическое и социальное развитие Псковской области», – подчеркнула она.

В частности, в экономике определены точки роста, которые позволили увеличить доходную базу региона. Кроме того, Псковская область обладает огромным туристическим потенциалом – историческим, культурным, природным. Аудитория туристической отрасли региона более чем 2,5 миллиона – это точно не предел, подчеркнула Наталья Исакова.

Что касается социальной составляющей деятельности в регионе – мер поддержки, которые предоставляются жителям Псковской области, – то пакет таких мер индивидуален и значителен, отметила она.

Также член Общественной палаты России отметила эффективное взаимодействие правительства региона с законодательной властью.

«2024 год в самом разгаре, и мы видим продолжение работы по всем ключевым направлениям», – заключила Наталья Исакова.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.

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