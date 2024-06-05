Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Олег Брячак: Псковская область показывает колоссальные результаты роста по всем направлениям несмотря на санкции Запада

В период беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны западных стран Псковская область показывает колоссальные результаты роста по всем направлениям, заявил лидер фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Псковском областном Собрании Олег Брячак, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в 2023 году.

Олег Брячак: «Псковская область показывает колоссальные результаты роста по всем направлениям несмотря на санкции Запада». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Олег Брячак подчеркнул, что у справедливороссов налажен конструктивный диалог с главой региона, его заместителями и профильным комитетами и поблагодарил губернатора и его команду за эффективную работу.

«Наши западные бывшие друзья сильно стараются навредить нашей стране, регионам. <…> И в этих условиях правительство показывает колоссальные показатели роста. Работает замечательная команда под руководством опытного специалиста [губернатор Михаил Ведерников. – ПАИ]. На это очень приятно смотреть, приятно быть вовлечённым в процесс развития региона, стараться помочь, а не искать какие-то недостатки, которые есть у любого, кто действительно что-то делает», – озвучил свою позицию парламентарий.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

Олег Брячак: Псковская область показывает колоссальные результаты роста по всем направлениям несмотря на санкции Запада
05 июня 2024

Наталья Исакова: Работа правительства всецело направлена на устойчивое экономическое и социальное развитие Псковской области
05 июня 2024

Александр Котов: Я бы поставил «отлично» за работу правительства региона
05 июня 2024

Псковский губернатор: Совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми вызовами
05 июня 2024

Псковский губернатор: Сделать предстоит немало, но опыт у нас есть
05 июня 2024

Губернатор Псковской области поблагодарил депутатов за неравнодушие и включённость
05 июня 2024

Первые положительные результаты муниципальной реформы в Псковской области назвал губернатор
05 июня 2024

Михаил Ведерников: Нынешний состав Псковского областного Собрания – один из самых профессиональных за всю историю региона

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...