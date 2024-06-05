Олег Брячак: Псковская область показывает колоссальные результаты роста по всем направлениям несмотря на санкции Запада

19:08, 05 июня 2024, ПАИ

В период беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны западных стран Псковская область показывает колоссальные результаты роста по всем направлениям, заявил лидер фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Псковском областном Собрании Олег Брячак, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в 2023 году.

Олег Брячак подчеркнул, что у справедливороссов налажен конструктивный диалог с главой региона, его заместителями и профильным комитетами и поблагодарил губернатора и его команду за эффективную работу.

«Наши западные бывшие друзья сильно стараются навредить нашей стране, регионам. <…> И в этих условиях правительство показывает колоссальные показатели роста. Работает замечательная команда под руководством опытного специалиста [губернатор Михаил Ведерников. – ПАИ]. На это очень приятно смотреть, приятно быть вовлечённым в процесс развития региона, стараться помочь, а не искать какие-то недостатки, которые есть у любого, кто действительно что-то делает», – озвучил свою позицию парламентарий.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.