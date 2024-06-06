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Политика

Иван Белугин – об отчёте губернатора: Где развитие, там шире круг задач

«Там, где развитие, – там шире круг задач, выше планка ключевых показателей и достижений», – прокомментировал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин отчет губернатора о работе правительства Псковской области в 2023 году.

Иван Белугин. Фото: ПАИ

«Отчет перед областным парламентом получился емким и содержательным: в нем были отражены изменения во всех важнейших сферах жизни населения Псковщины. Развитие очевидно во всех сферах: экономика, социальная политика, образование, медицина, культура. Но там, где развитие, – там шире круг задач, выше планка ключевых показателей и достижений. Это значит, что исполнительная власть должна приложить максимум усилий для того, чтобы наши люди жили лучше здесь и сейчас», – отметил глава муниципалитета.

«Уверен, что в новом периоде все поставленные цели будут достигнуты. Под грамотным руководством Михаила Юрьевича и с эффективной командой единомышленников – все получится», – уверен Иван Белугин.

Губернатор Михаил Ведерников выступил с отчетом о работе правительства региона в 2023 году на сессии Псковского областного Собрания 5 июня. Итоги деятельности губернатора и правительства получили высокую оценку депутатского корпуса и экспертного сообщества.

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