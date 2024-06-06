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Политика

Дмитрий Быстров: У Островского района хорошие перспективы для развития

У Островского района хорошие перспективы для развития, заявил глава муниципалитета Дмитрий Быстров по итогам отчёта о работе правительства региона, с которым в среду, 5 июня, выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Дмитрий Быстров. Фото: ПАИ

«Доклад насыщен конкретными цифрами результатов и достижений, намечены цели и задачи на перспективу развития Псковской области с горизонтом планирования до шести лет», – заметил Дмитрий Быстров.

Среди примеров реализованных проектов губернатор назвал Центр культурного развития в Острове, построенный в короткие сроки, а из крупных проектов, которые позволят улучшить инфраструктуру ЖКХ, Михаил Ведерников выделил Остров-3, где модернизируется коммунальная инфраструктура, подчеркнул глава района.

«Порадовал и тот факт, что одним из приоритетных направлений работы областных властей на ближайшие годы станет развитие сферы туризма. У Островского района в этой связи тоже есть хорошие перспективы. Будем совместно работать!» – отметил Дмитрий Быстров.

Отметим, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.

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