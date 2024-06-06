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Спорт

Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2024» пройдёт в Псковской области

49-й традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2024» пройдёт в Себежском районе с 11 по 21 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2024» пройдёт в Псковской области. Фото: Сергей Курошин

В рамках фестиваля пройдут учебно-тренировочный сбор, традиционные соревнования «Иван Купала», «Эстафета три этапа», «Рельеф и гидрография», а также впервые на фестивале стартуют всероссийские соревнования «Русь». «В этом году мы добились, чтобы соревнования на фестивале носили статус всероссийских. Статусность повышается, а значит, можно выполнить более высокий разряд», – отметил Алексей Никитин.

На участие в соревнованиях подали заявки около 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Белгорода, Курска, Смоленска, Великого Новгорода. Всего организаторы ожидают в районе тысячи участников.

Отметим, что заявки принимаются до 1 июля.

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