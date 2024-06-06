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Политика

Валентина Понизовская: В отчёте Михаила Ведерникова отражены изменения во всех сферах жизни региона

В отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова об итогах работы регионального правительства за 2023 год отражены изменения во всех сферах жизни Псковской области – отчёт содержательный и ёмкий, прокомментировала глава Красногородского муниципального округа, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская.

Валентина Понизовская: «в отчёте Михаила Ведерникова отражены изменения во всех сферах жизни Псковской области». Фото: ПАИ

«Губернатор поблагодарил депутатский корпус за принятие важных стратегических решений, одним из которых является муниципальная реформа: в прошлом году восемь районов перешли в формат округов, ещё пять – перейдут в этом году. Наш район был в числе восьми пилотных и участвовал в реформе. Теперь мы работаем как округ», – сказала она.

Кроме того, за рекордным ростом областного бюджета, развивающейся экономикой, сферой образования, реализацией национальных проектов в Псковской области, благоустройством общественных территорий и автомобильных дорог стоит работа органов исполнительной власти под руководством Михаила Ведерникова, отметила глава района.

«Уверена, что все поставленные цели будут достигнуты. Под грамотным руководством Михаила Юрьевича и с эффективной командой единомышленников всё получится!» – заключила Валентина Понизовская.

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