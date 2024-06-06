Наследие выставки-форума «Россия» сохранят в одноимённом национальном центре

16:25, 06 июня 2024, ПАИ

Национальный центр «Россия» сохранит опыт одноимённой международной выставки-форума на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.

О концепции национального центра рассказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова в ходе сессии «Выставочная Россия. Создаём будущее». Гендиректор отметила, что центр призван сохранить наследие выставки и стать площадкой не только для демонстрации различных достижений, но и территорией диалога и вдохновения.

Поручение о создании центра дал президент России Владимир Путин.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.