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Общество

Наследие выставки-форума «Россия» сохранят в одноимённом национальном центре

Национальный центр «Россия» сохранит опыт одноимённой международной выставки-форума на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

О концепции национального центра рассказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова в ходе сессии «Выставочная Россия. Создаём будущее». Гендиректор отметила, что центр призван сохранить наследие выставки и стать площадкой не только для демонстрации различных достижений, но и территорией диалога и вдохновения.

Поручение о создании центра дал президент России Владимир Путин.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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