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Общество

Реконструкцию коммунальной системы в Печорах планируют завершить к октябрю

Реконструкция системы ЖКХ в Печорах в рамках работ, посвящённых 550-летию Псково-Печерского монастыря, завершится в октябре, сообщил заместитель губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный.

Реконструкция системы ЖКХ в Печорах в рамках 550-летия Псково-Печерского монастыря завершится в октябре, сообщил Игорь Шатурный. Фото: ПАИ

Он подчеркнул, что на данный момент практически все работы, предусмотренные в рамках реконструкции к 550-летию Псково-Печерского монастыря, завершены. На данном этапе остались вопросы по исполнительной документации и подписанию актов выполненных работ. К июлю подрядчик предоставит документы. После этого необходимо будет проверить качество выполненных работ, заверил он.

«Однозначно, в первую очередь, как и говорит губернатор, все работы за бюджетные деньги должны быть выполнены вовремя. И самое главное – это качество. Поэтому задача поставлена, и к 1 октября в полном объёме мы должны эту программу выполнить», – сказал Игорь Шатурный.

Он также отметил, что помимо реконструкции парков и коммунальных сетей, в Печорах были отремонтированы 23 жилых дома.

Напомним, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря было выделено более 1 млрд 400 млн рублей на благоустройство Печор.

Добавим, что сегодня в Печорах работают председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Вместе с ними в Печоры приехал заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

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