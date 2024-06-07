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Сергей Степашин: Мы делаем всё, чтобы сохранить исторический облик Псковской области

«Мы делаем всё для того, чтобы вернуть Печорам и Псковской области тот исторический облик, который в своё время был здесь заложен», – заявил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин в пятницу, 7 июня, после совещания, которое состоялось в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Сергей Степашин: «Мы делаем всё, чтобы сохранить исторический облик Псковской области». Фото: ПАИ

«Договорились о том, что программа будет выполняться полностью, особенно по монастырю, средства выделены. Были серьёзные проблемы, связанные с инфраструктурой, она устаревшая, с 1948 года ей толком не занимались. Я думаю, что мы выполним задачи, которые перед нами поставил президент», – отметил он.

Много чего сделано и на могиле поэта Александра Пушкина: отремонтирован и храм, и сама могила, заметил Сергей Степашин. «Мы выполняем всё, что нужно для того, чтобы и Псковская область, и Печоры приобрели тот исторический облик, который в своё время был здесь заложен», – подчеркнул спикер.

В совещании приняли участие и заказчики, и подрядчики, и представители РПЦ – три владыки, приехал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев, вице-губернаторы Ольга Тимофеева и Игорь Шатурный. «Когда работаем вместе, не будет задержек и бюрократических препон. Сейчас меняется облик области и Печор, будем работать дальше», – сказал Сергей Степашин.

Сейчас в Псковской области ремонтируется девять объектов. По мнению Сергея Степашина, в регионе есть четыре места притяжения: Печоры, Псков, Михайловское и Изборск. «Мы поговорили с руководством области, нужно создавать гостиничную инфраструктуру, чтобы люди могли здесь [в Печорах. – ПАИ] останавливаться», – заметил он.

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