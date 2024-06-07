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Общество

Благоустройство территории Псково-Печерского монастыря завершат к 1 августа

Благоустройство территории Псково-Печерского монастыря завершат к 1 августа, сообщил корреспонденту ПАИ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Фото: ПАИ

Кроме этого, в монастыре планируют проложить ещё 10 километров сетей. При этом в самих Печорах уже проложено 27 километров новых сетей. Это касается электрической проводки, сети канализации, отопления и водопровода.

«В начале нашей работы по реконструкции коммунальных сетей мы подавали заявку именно на реставрацию, но по итогу оказалось, что нам пришлось заменить 90 % всех сетей. Даже проводка, которая здесь была, осталась ещё от эстонцев, а это в лучшем случае 1930-е годы», – рассказал владыка Тихон.

Также в скором времени завершат проектные работы по строительству новых братских корпусов для монахов Псково-Печерского монастыря и отреставрируют Успенский и Михайловский соборы монастыря.

«Везде, где мы реставрируем храмы в Псковской области, мы стараемся отреставрировать и сам город. Самый яркий пример – Печоры, но и в других городах мы стараемся затронуть и городскую территорию», – отметил митрополит Симферопольский и Крымский.

Кроме того, владыка особенно обратил внимание на ту поддержку государства, с помощью которой удалось реализовать реконструкцию Печор и Печерской обители.

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Благоустройство территории Псково-Печерского монастыря завершат к 1 августа

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