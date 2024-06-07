Более 150 волонтёров работают на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

16:26, 07 июня 2024, ПАИ

Более 150 волонтёров принимают участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Доброволец Псковской области



Фото: Доброволец Псковской области



Фото: Доброволец Псковской области



Фото: Доброволец Псковской области







Волонтёры помогают устанавливать декорации, стоят на контрольно-пропускных пунктах, помогают артистам, ассистируют на бэкстейджах, а также принимают участие и в постановках.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.

Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. Кроме того, для удобства гостей рядом с площадками будет организовано девять парковок. Также организаторы предусмотрели возможность добраться от автостанции Пушкинских Гор до Михайловского на бесплатных автобусах.

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Фоторепортаж с первого дня празднования можно посмотреть здесь.