Более 150 волонтёров работают на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
Более 150 волонтёров принимают участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Доброволец Псковской области
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Фото: Доброволец Псковской области
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Фото: Доброволец Псковской области
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Фото: Доброволец Псковской области
Волонтёры помогают устанавливать декорации, стоят на контрольно-пропускных пунктах, помогают артистам, ассистируют на бэкстейджах, а также принимают участие и в постановках.
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.
Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. Кроме того, для удобства гостей рядом с площадками будет организовано девять парковок. Также организаторы предусмотрели возможность добраться от автостанции Пушкинских Гор до Михайловского на бесплатных автобусах.
О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Фоторепортаж с первого дня празднования можно посмотреть здесь.
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