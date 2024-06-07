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Культура

Пушкинское шествие стартовало в Пскове

Традиционное театрализованное шествие в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры стартовало в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

Для зрителей проходят показательные выступления коллективов-участников: театральной компании «Трикстер», театра «Пух и Прах», студентов Высшей школы сценических искусств Аркадия Райкина и шоу-оркестра Bit Juice.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.

Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. Кроме того, для удобства гостей рядом с площадками будет организовано девять парковок. Также организаторы предусмотрели возможность добраться от автостанции Пушкинских Гор до Михайловского на бесплатных автобусах.

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Фоторепортаж с первого дня празднования можно посмотреть здесь.

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