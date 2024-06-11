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Политика

Александр Котов: Правительство Псковской области в 2023 году показало лучший результат за последние несколько лет

Правительство Псковской области по итогам 2023 года показало лучший результат работы за последние несколько лет, заявил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM), комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона.

Александр Котов: «Правительство Псковской области по итогам 2023 года показало лучший результат работы за последние несколько лет». Фото: Андрей Степанов

Спикер Собрания объяснил, что отсылки на будущие проекты зачастую встречаются не в отчётах о работе, а в бюджетном послании. «Соответственно, в этом формате это [отсылки к будущим проектам. – ПАИ] может прозвучать в конце текущего года, когда мы будем рассматривать проект закона на 2025 год и на плановый период. А нынешний формат всё же предполагал формат отчёта о работе правительства за 2023 год, соответственно упор был больше сделан на достижениях или проблемах, которые приходилось решать в 2023 году», – отметил Александр Котов.

В то же время на территории региона реализуется большое количество проектов, обратил внимание спикер парламента. «Надеюсь, что нам удастся своевременно в полном объёме завершить то, что начато. Понятно, что любые новые проекты приветствуются, и они ещё наверняка будут. Однако основная масса проектов, которые в среднесрочной перспективе дадут свой эффект, реализуется именно сейчас», – сказал Александр Котов и добавил, что поставил бы работе регионального правительства оценку «отлично».

Оно работает чётко, слаженно и решает многие наболевшие проблемы, обратил внимание Александр Котов. «Всегда есть повод для критики, вопросы над которыми придётся работать и сегодня, и в будущем, но правительство видит эти проблемы и старается обозначить пути их решения. Если оценивать с этой точкой зрения, то у правительства отличный результат. И на протяжении последних лет, пожалуй, лучший», – заключил Александр Котов.

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