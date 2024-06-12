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О модернизации коммунальной системы в Псковской области рассказал Александр Котов

О ходе модернизации коммунальной системы в Псковской области рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Одним из таких проектов стало включение котельной № 9 в Пскове в перечень объектов, реконструкция которых должна выполняться при софинансировании федерального бюджета. Такое решение было принято в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации.

Котельная питает теплом жильё более 76 тысяч жителей города, то есть трети горожан, и была построена в 1975 году. «Это серьёзный технический объект, который требует серьёзных затрат на ремонт. В данном случае требуется замена котлов. Одномоментно средства на это не потратить, потому что котельную невозможно остановить и, соответственно, полностью реконструировать, поэтому это всё будет поэтапно: один котёл, второй и третий. Общие затраты раскладываются на три составные части», – объяснил Александр Котов.

Председатель регионального парламента также подчеркнул, что эта задача перекликается с посланием президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Президент обозначил эту задачу, и регионам будут выделять в том числе и федеральные субсидии на модернизацию коммунальных систем. Соответствующим образом оформлены и инфраструктурные проекты. Они тоже предполагают ранние субсидии. В этом направлении мы должны работать, то есть, с одной стороны, искать свои источники финансирования, а с другой стороны, пользоваться теми инструментами, которые существуют на федеральном уровне. Если это всё грамотно выстроить, у нас есть шанс постепенно приводить нашу коммунальную систему в порядок», – подчеркнул он.

Кроме того, в соответствии с планом строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры региону требуется порядка 30 миллиардов рублей. «Это одномоментное вложение, чтобы у нас вообще было всё идеально. Но так не бывает, нужно действовать последовательно и выбирать самые проблематичные участки, постепенно двигаясь к тому, чтобы модернизировать коммунальную систему», – заключил Александр Котов.

Напомним, что Дни Псковской области в Совете Федерации прошли с 20 по 22 мая. Подробнее об итогах работы можно прочесть здесь.

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