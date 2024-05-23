Дни Псковской области в Совете Федерации: какой КПД для региона

19:52, 23 мая 2024, ПАИ

22 мая завершились Дни Псковской области в Совете Федерации. В среду на заседании сената губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов обратились к членам Совфеда с целым пакетом предложений о развитии региона. И нашли поддержку, закрепленную в постановлении Совета Федерации в виде целого ряда рекомендаций правительству РФ. О чем идет речь и сколько «весит» сенатское слово – в редакционном материале Псковского агентства информации.

В обыденной жизни проведение каких-либо дней обычно ассоциируется с культурно-развлекательной программой. Однако дни регионов в Совете Федерации – это отнюдь не развлечения или «чиновничий туризм», а кропотливая работа по отстаиванию и лоббированию интересов того или иного субъекта Федерации в верхней палате российского парламента.

Совет Федерации – это не просто законодатели, это, в первую очередь, большой пул топовых экспертов в самых разных сферах – с огромным опытом и профессиональным бэкграундом. Мнение и оценка сенаторов, как правило, имеет огромный вес при разработке правительством системных решений, программ.

Именно из этого в первую очередь исходила Псковская область, готовясь к дням региона в Совете Федерации. Поэтому региональные власти сосредоточились на проработке целого пакета мотивированных предложений, реализация которых критично важна для дальнейшего развития Псковской области.

Дни Псковской области в Совете Федерации продолжались три дня. В сенате высадилась мощная делегация региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем областного Собрания Александром Котовым.

Первые два дня работы – участие в заседании профильных комитетов Совета Федерации, на каждом из которых глава региона или его заместители рассказали о состоянии дел в той или иной сфере – от бюджетирования до культуры – и выступили с конкретными предложениями. Об этом мы подробно рассказывали.

22 мая на заседании Совета Федерации главные инициативы Псковской области озвучил глава региона. Михаил Ведерников вышел на трибуну - и спокойно и откровенно говорил о вызовах, которые стоят перед регионом, о тех моментах, где нужна поддержка сенаторов. Достижения в экономической сфере, которые он озвучил, эффективно подчеркивали главную мысль: развитие будет продолжаться, но для этого просьба пойти навстречу области.

Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко выступила активным союзником Псковской области, предложив даже расширить программу газификации региона.

В итоге все предложения Псковской области сенаторами были единогласно поддержаны. Итоговое постановление будет принято Совфедом через неделю. «У нас ещё есть несколько дней, чтобы доработать те замечания, которые были высказаны. Но я считаю, что вот такая реакция, такой подход Совета Федерации, такое искреннее желание помочь нас только радует», – заявил по итогам заседания спикер областного Собрания Александр Котов.

Так с какими инициативами и предложениями выступила Псковская область, чем они так важны для жителей региона и почему касаются не только Псковщины?

Большие дорожные стройки

Транспортная и дорожная инфраструктура в Псковской области на протяжении последних нескольких лет активно развивается. Размеры регионального дорожного фонда (более 13 млрд рублей) позволяют ежегодно приводить в порядок дороги области. До нормативного состояния доведено более 42%. С одной стороны, это немного, но если посмотреть на динамику, с которой эта цифра росла последние 5-6 лет, станет понятно: регион действительно в дорожном ремонте преуспел. Однако есть целый ряд проектов, в которых без федеральной поддержки не обойтись.

В Совете Федерации речь шла о пяти таких проектах: в Пскове, Великих Луках и Невеле.

Регион заручился поддержкой сената в проекте по продолжению строительства ул. Кузбасской Дивизии – от улицы Юбилейной до Народной, которая должна стать еще одним дублером Рижского проспекта. Да и жилой массив здесь уже немаленький. Кроме того, это позволит привести в порядок дорожную инфраструктуру рядом с медицинскими учреждениями, которые как раз находятся между ул. Коммунальной и проектируемой частью ул. Кузбасской Дивизии.

Еще один «дорожный» проект в Пскове, нашедший поддержку сенаторов, – это реконструкция ул. Западной – от Михайловской до Коммунальной. Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, реконструкцию тротуаров, устройство велосипедных дорожек и автобусных остановок.

«Реализация проектов позволит расширить транспортные связи, увеличить пропускную способность улиц, организовать автобусное сообщение и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», – отметил глава Пскова Борис Елкин.

О необходимости реализации этих проектов в Пскове говорят уже давно. Сейчас, похоже, регион стал на несколько шагов ближе к их реализации.

Не меньшее внимание в Совете Федерации было уделено Великим Лукам. Наблюдатели, кстати, обратили внимание, что интересы южной столицы в Совфеде отстаивались в равной пропорции с областным центром.

Сенаторы поддержали сразу два дорожных проекта в Великих Луках. Первый – строительство путепровода. Как отметил Михаил Ведерников, великолучанам, чтобы попасть из одного района города в другой, необходимо пересечь почти два десятка железнодорожных путей. Второй проект – капремонт проспекта Ленина. Точечный ремонт уже не спасает, да и одна из главных магистралей города нуждается в расширении: сейчас из-за его зажатости нет даже возможности пустить по ней городские автобусы большого и особого большого класса.

Еще один проект – ремонт моста в центре Невеля, который несет на себе высокую транспортную нагрузку и требует заметного апгрейда.

Коммуналка: трубы и котлы и 50-летняя котельная

Общая беда многих регионов России – высокий износ коммунальной инфраструктуры. В Псковской области основные инженерные сети коммуналки были построены в 1960-1980 гг. Сейчас их износ достигает 70-80%. Один только пример: из 867 км теплосетей в замене нуждается более трети. Отметим, что еще несколько лет назад эта цифра и вовсе была ужасающей. Износ составлял почти сто процентов. Но за последние шесть лет регион вложил в модернизацию коммуналки уже 8 млрд рублей. А надо – более 31 млрд рублей.

Псковская область была услышана, и Совет Федерации включил в постановление рекомендации правительству увеличить финансирование в рамках региональной программы, финансируемой за счет средств ППК «Фонд развития территорий», а также сохранить уровень софинансирования расходных обязательств в размере 1% для Псковской области. Тут необходимо пояснить, что сейчас 99% финансируется из федерального бюджета, а 1% – из регионального. Но правительством РФ предполагалось, что с 2025 года уровень софинансирования увеличится до 3%, с 2026 года – до 7%. Такой вариант для Псковской области был бы крайне проблематичен.

Отдельное внимание псковская делегация уделила одной из крупнейших котельных Пскова – котельной №9, которая питает теплом более 76 тысяч жителей города, то есть треть горожан. Эту котельную на ул. Инженерной видели все псковичи: ее трубы – самые высокие сооружения в этом районе.

«Она была построена в 1975 году. Износ инфраструктуры уже довел этот объект до состояния предаварийного. Для того чтобы треть горожан не осталась без отопления, выдвинули инициативу с целью привлечения федеральных средств для реконструкции котельной», – рассказал глава Пскова Борис Елкин.

В котельной работают четыре котла. «Три котла построены с даты основания, четвёртый котёл – 1987 года. Он тоже требует дополнительных денежных вливаний, но пока можно его не менять. Для обеспечения города теплом необходимо три постоянно действующих котла. Мы вышли с инициативой привлечения федеральных средств, 1 млрд 140 миллионов рублей, с целью реконструкции трёх котлов 1975 года. Эти средства рассчитываем привлекать поэтапно, каждый год меняя по котлу», – уточнил Борис Елкин.

Совет Федерации поддержал предложение Псковской области включить котельную в перечень объектов, реконструкция которых должна выполняться при большом софинансировании федерального бюджета, а цена вопроса не маленькая – более 1,1 млрд рублей.

Поликлиника, набережная и новый БКЗ филармонии

Совет Федерации поддержал инфраструктурные проекты и в других сферах.

Речь идет, например, о необходимости проектирования и строительства в Псковском районе, в Завеличенской волости новой взросло-детской современной поликлиники. Мы говорим Завеличенской волости – но де-факто речь идет скорее о большой части спальных районов Пскова, например микрорайоне Борисовичи. Город давно разросся в сторону дальнего и очень дальнего Завеличья, а вот медицинской инфракструктуры здесь недостает. Сенаторы с пониманием отнесись к важности этого проекта.

Кроме того, Совет Федерации прислушался к предложениям псковичей о строительстве нового Большого концертного зала областной филармонии. Как отметила вице-губернатор Ольга Тимофеева, по большому счету регион нуждается в новых концертных и репетиционных пространствах – эту проблему и должен решить, когда появится, новый БКЗ.

Вместе с этим проектом был представлен и поддержан сенаторами проект строительства нового здания областного колледжа искусств.

Регион также продолжает развиваться как туркластер – и с этим связан еще один проект – реконструкция набережной реки Ловати в Великих Луках. Интерес туристов к городу растет, за пару лет турпоток увеличился на 65%, но Великим Лукам не помешают новые точки притяжения. А на примере Пскова уже доказано, что набережные очень быстро таковыми становятся.

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Итак. Реконструкция ул. Западной и строительство ул. Кузбасской Дивизии в Пскове, строительство путепровода и капремонт проспекта Ленина в Великих Луках, капремонт моста в Невеле, реконструкция котельной в Пскове, строительство нового БКЗ филармонии и колледжа искусств, строительство новой большой поликлиники в Псковском районе, набережная Ловати в Великих Луках – десять больших проектов, которые нашли поддержку в Совете Федерации на общую сумму 20 млрд рублей.

Но куда важнее, что Псковская область заручилась в Совете Федерации пониманием и поддержкой по ключевому вопросу развития региона: вопросу бюджетной обеспеченности и подходу к софинансированию из федерального бюджета.

«Осталось хорошее впечатление от уровня квалификации членов региональной команды, от их заинтересованности. Люди по-настоящему болеют душой за свою работу», – такими словами Валентины Матвиенко можно оценить общее впечатление, которые оставили о себе псковичи в Совете Федерации.

«В течение ближайших десяти дней мы вместе поработаем над окончательной редакцией протокольного решения и дальше будем вместе с федеральным правительством воплощать всё это в жизнь, – отметил по итогам заседания Совета Федерации Михаил Ведерников. - Наша работа была оценена положительно. Хочу поблагодарить всю нашу региональную команду вместе с нашими депутатами Госдумы, сенаторами. С нашими друзьями на федеральном уровне мы уверенно двигаемся вперёд, и цифры говорят сами за себя».