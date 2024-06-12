Акция «Россия. В любви к ближнему» прошла в Псковском музее-заповеднике

20:00, 12 июня 2024, ПАИ

Акция «Россия. В любви к ближнему» прошла в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Акция направлена на людей с особенностями здоровья, членов Всероссийской Организации Инвалидов (ВОИ) и их семей.

В рамках акции гостей ждала обзорная экскурсия по музейному комплексу. Участники увидели уникальные печные изразцы, иконы с выставки «Лики прошлого», прошлись по лестницам, спрятанным в стенах Двора. Также гостям представили работы студентов Псковского политехнического колледжа, вдохновленные произведениями Александра Пушкина.

Для детей прошел мастер-класс «Конь-огонь». Юные мастера своими руками из льняных нитей изготовили светлые обереги.