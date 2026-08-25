На выставке «Россия начинается здесь» прошли презентации четырёх муниципалитетов Псковской области

21:56, 25 августа 2026, ПАИ

Презентации муниципальных округов прошли на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове сегодня, 25 августа. Подробности о втором дне масштабной выставки рассказали в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

















Марафон творческих номеров на главной сцене в Финском парке открыл Бежаницкий муниципальный округ. Посетители побывали в его павильоне, где ознакомились со стендами, рассказывающими об истории округа, осмотрели выставку предметов старины из историко‑культурного центра Философовых, изучили информацию о Полистовском заповеднике, а также оценили картины и поделки детей. На отдельном столике были представлены дары природы – веники, яблоки, клюква и брусника.

Для гостей работали интерактивные зоны, в том числе развлекательная лотерея «Бежаницкое колесо фортуны» и фотозоны для памятных снимков. Мастер Надежда Кондратьева представила свои авторские работы – ювелирные украшения из эпоксидной смолы с сухоцветами. Отдельного внимания удостоилась гастрономическая часть: Бежаницкое райпо угощало гостей своей продукцией, все желающие смогли её попробовать.

На главной сцене выставки также прошла презентация Куньинского муниципального округа. Зрителям продемонстрировали необычные творческие номера. Работники Куньинского районного культурного центра представили павильон, посвящённый двум выдающимся землякам – Модесту Петровичу Мусоргскому и патриарху всея Руси святителю Тихону. В павильоне гости увидели уникальные предметы старинного быта и изделия народного мастерства, созданные местными умельцами.

Экспозиция Гдовщины разместилась в кубе № 4: там собрали материалы об истории, достижениях и культуре Чудозерья. Презентация Гдовского муниципального округа также состоялась и на главной сцене выставки. Таланты Гдовской земли исполнили песни, познакомив зрителей с музыкальным колоритом округа. На мероприятии гости смогли поучаствовать в мастер‑классе по изготовлению куколки‑оберега Чудозерихи, а также поиграть в «деревянные» игры вместе с друзьями и детьми.

Марафон творческих номеров завершила презентация Дедовичского муниципального округа. На площадке, организованной Дедовичской центральной библиотекой имени И. В. Виноградова, развернулись тематические ряды с изделиями народных промыслов: посетители увидели плетёные корзины, сувениры, текстиль с традиционной вышивкой, изделия из бересты и сушёные травы. Экспозиции музея партизанской славы и «Русской избы» из районного посёлка Дедовичи представили Ирина Першинова, Ольга Корнеева и Зоя Кириллова. При этом Зоя Кириллова провела для гостей мастер‑классы по изготовлению поделок.

Напомним, выставка «Россия начинается здесь» открылась 24 августа. В её рамках прошел молодёжный день, где выступили местные и приглашённые артисты: Лиза Матрёшка, «Radio Band лайт» и дуэт Nansi & Sidorov.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Яковлев ответил на вопросы участников форума «Россия начинается здесь».