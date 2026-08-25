Стало известно, кто выступит на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском округе
Опубликован список фольклорных коллективов – участников 19-го этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи», который пройдёт в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово 28 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В творческой программе фестиваля примут участие:
- заслуженный коллектив народного творчества России – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева;
- этнографический ансамбль «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») музея-заповедника «Изборск»;
- народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества;
- детский этнографический ансамбль сето «Тсиргукысы» («Птенцы»);
- вокальный ансамбль удмуртской песни «Тигырмен кенакъёс» Дубровского сельского клуба культуры муниципального округа Киясовского района Удмуртской Республики;
- фольклорный ансамбль «Плескава» Псковского государственного университета;
- фольклорный ансамбль «Славный городок» при музыкальной школе № 2 имени М. П. Мусоргского Пскова;
- детский фольклорный коллектив «Звонница» при воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова социально-культурного центра «Троицкий»;
- фольклорный ансамбль «Коляда» Родинского ДК Псковского района;
- проект «Матери песни» Псковского регионального отделения Российского фольклорного союза;
- Светлана Редёлкина и Владимир Раудсик;
- народный самодеятельный хореографический ансамбль «Псковские кружева»;
- ансамбль народной песни «Светёлка» детской школы искусств Пскова;
- ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова;
- семейный ансамбль «Казачата» Псковского областного центра народного творчества.
Фестиваль откроется 28 августа в 15:00. Гостей приглашают в Музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово (Печорский район, Псковская область).
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