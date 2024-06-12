Фестиваль «На страже мира. Изборская крепость» прошёл в Изборске
Адажио из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова прозвучало в завершение фестиваля «На страже мира. Изборская крепость», который прошёл в Изборске сегодня, 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.
Зрители также услышали произведения Мусоргского, Римского-Корсакова и других композиторов.
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12 июня 2024
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