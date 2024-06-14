Пострадавшему из-за жестоких издевательств порховскому псу уже нашли семью

12:25, 14 июня 2024, ПАИ

Порховскому псу Катышу, который стал жертвой жестоких издевательств, нашли семью, сообщил руководитель приюта «Добрый» Александр Ефимов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Новым хозяином для собаки станет нотариус из Пскова. «Она постоянно помогает приюту и самых несчастных забирает. Уже и в Питер хотели его забрать, но она самая первая позвонила. Если вдруг получится спасти его, даже в приют не повезём, сразу в Пскове и останется. Опять же, надо вначале, чтобы он выжил. Сейчас самое критическое время», – отметил руководитель приюта.

Согласно диагнозу, у пса тяжёлая черепно-мозговая травма, подозрение на разрыв внутренних органов, выбиты оба глаза, множественные ушибы.

«Будут пересматривать УЗИ. Если вдруг жидкость будет увеличиваться, значит, там разрыв и будут экстренно оперировать. Но, может быть, там и само купируется. У него голова кружится, его вырвало, оно и понятно – черепно-мозговая травма тяжёлая, у него все травмы тяжёлые», – рассказал Александр Ефимов.

Несмотря на тяжесть травм, есть надежда, что после спада отёка собака всё же сможет частично видеть одним глазом. «А дежурный врач говорит, что он за ними [врачами] голову поворачивает, как будто что-то видит. Пёс очень боится, что его бить будут. Состояние тяжёлое, но надежда есть», – подчеркнул руководитель порховского приюта и добавил, что сейчас пёс ест хорошо.

Напомним, живодёров, которые жестоко издевались над собакой в порховской деревне, уже задержала полиция.