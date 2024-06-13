Зоозащитники рассказали о состоянии жестоко избитого пса в Порховском районе

23:00, 13 июня 2024, ПАИ

Зоозащитники рассказали о состоянии жестоко избитого пса по кличке Катыш в Порховском районе. Подробности рассказали ПАИ в приюте «Добрый» Северо-Запада.

«Невероятно, но он выжил. Его зовут Катыш, и ему один год. Состояние крайне тяжёлое, тяжёлая черепно-мозговая травма, в брюшной полости свободная жидкости. Это говорит о возможном разрыве внутренних органов. Если через пять часов жидкость увеличится, то придётся экстренно оперировать. Выбиты оба глаза, не реагируют, но хирург надеется, что после снятия отёка один глазик удастся спасти. Сейчас главное, чтобы малыш выжил», – отметили в приюте.

Зоозащитники также выразили благодарность врачам ветклиники «Котонай». По их словам, ветеринары к моменту приезда уже посмотрели видео и ждали пострадавшую собаку, оказали ей экстренную помощь.

Приют собирает средства на помощь псу, все желающие могут поучаствовать в спасении Катыша, связавшись с координаторами. По факту избиения животного полиция проводит проверку.