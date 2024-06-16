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Лучшие пилоты получили награды на церемонии закрытия 28-й Международной встречи воздухоплавателей

В Доме культуры Ленинского комсомола прошла церемония закрытия 28-й Международной встречи воздухоплавателей. В торжественной обстановке наградили пилотов, которые показали лучшие результаты во время спортивных полётов. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Лучшие пилоты получили награды на церемонии закрытия 28-й Международной встречи воздухоплавателей. Фото: «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщает официальный телеграм-канал встречи, после выступлений представителей городской власти состоялось награждение участников и победителей 19-го Кубка города Великие Луки. Главный приз взял Андрей Чижов, второе место занял Максим Валуев, третье – Иван Сундуков.

Победителями 17-го Кубка княгини Ольги стали Наталия Иванова (первое место), Елизавета Вертипрахова (второе), Диана Насонова (третье). Награждены были и победители 16-го Кубка дружбы. Награду за первое место получил Сергей Чинëнов, за второе – Олег Снетков, а Дмитрий Жохов взял третий приз.

На сцену пригласили также победителей 3-го чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту. Чемпионом этого года стал великолучанин Максим Валуев.

Главный приз – кубок чемпиона России по воздухоплавательному спорту – получил Сергей Чинёнов. Олег Снетков занял второе место, Дмитрий Жохов – третье.

В этом году в рамках Международной встречи воздухоплавателей впервые прошёл чемпионат региональных спортивных федераций по воздухоплавательному спорту. Лучше других себя показали команды Рязанской федерации по воздухоплавательному спорту.

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