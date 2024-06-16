Лучшие пилоты получили награды на церемонии закрытия 28-й Международной встречи воздухоплавателей
В Доме культуры Ленинского комсомола прошла церемония закрытия 28-й Международной встречи воздухоплавателей. В торжественной обстановке наградили пилотов, которые показали лучшие результаты во время спортивных полётов. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».
Как сообщает официальный телеграм-канал встречи, после выступлений представителей городской власти состоялось награждение участников и победителей 19-го Кубка города Великие Луки. Главный приз взял Андрей Чижов, второе место занял Максим Валуев, третье – Иван Сундуков.
Победителями 17-го Кубка княгини Ольги стали Наталия Иванова (первое место), Елизавета Вертипрахова (второе), Диана Насонова (третье). Награждены были и победители 16-го Кубка дружбы. Награду за первое место получил Сергей Чинëнов, за второе – Олег Снетков, а Дмитрий Жохов взял третий приз.
На сцену пригласили также победителей 3-го чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту. Чемпионом этого года стал великолучанин Максим Валуев.
Главный приз – кубок чемпиона России по воздухоплавательному спорту – получил Сергей Чинёнов. Олег Снетков занял второе место, Дмитрий Жохов – третье.
В этом году в рамках Международной встречи воздухоплавателей впервые прошёл чемпионат региональных спортивных федераций по воздухоплавательному спорту. Лучше других себя показали команды Рязанской федерации по воздухоплавательному спорту.
Лучшие пилоты получили награды на церемонии закрытия 28-й Международной встречи воздухоплавателей
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