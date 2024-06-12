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В Великих Луках официально открыта Международная встреча воздухоплавателей

В Великих Луках официально открыта 28-я Международная встреча воздухоплавателей. Подробности сообщает портал Luki-News.

​В Великих Луках официально открыта Международная встреча воздухоплавателей. Фото: портал Luki-News

Церемония торжественного открытия прошла в Великих Луках на площадке Великолукского драматического театра сегодня, 12 июня.

После праздничного концерта аэронавты отправились на место массового старта. В этом году для старта была выбрана территория недалеко от посёлка Переслегино. В назначенный час воздухоплаватели одновременно поднялись в небо и проплыли над Великими Луками.

  • Международная встреча воздухоплавателей
    Фото: ПАИ
  • Международная встреча воздухоплавателей
    Фото: ПАИ
  • Международная встреча воздухоплавателей
    Фото: ПАИ
  • Международная встреча воздухоплавателей
    Фото: ПАИ
  • Международная встреча воздухоплавателей
    Фото: ПАИ
  • Международная встреча воздухоплавателей
    Фото: ПАИ
  • Международная встреча воздухоплавателей
    Фото: ПАИ

Кроме того, 36-метровый флаг, прикреплённый к двум аэростатам, был поднят в честь Дня России.

Ранее сообщалось, что ежегодно к Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках «Почта России» выпускает памятный штемпель. В этом году на нём изобразили новый зарегистрированный товарный знак «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания».

Памятные открытки и письма с оттиском специального почтового штемпеля посетители и участники 28-й Международной встречи воздухоплавателей смогут отправить с 10 по 16 июня.

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