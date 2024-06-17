Три угрожающих жизни продукта назвали учёные

16:19, 17 июня 2024, ПАИ

Учёные призвали убрать со стола три продукта, способные вызвать развитие разных заболеваний, в том числе рака, сообщает «Российская газета».

Употребление обработанного мяса, а именно колбас, сосисок и бекона, повышает риск развития онкологии, отмечают исследователи. Также учёные советуют снизить количество красного мяса – говядины, свинины, баранины.

Кроме того, необходимо следить за количеством алкоголя (а лучше вообще от него отказаться) и регулярно заниматься спортом (физическая активность уменьшает риск развития колоректального рака).

Снизить риск развития рака кишечника помогут фрукты, овощи, цельное зерно, бобовые, молоко, сыр и йогурт.

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