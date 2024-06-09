Травматолог перечислил продукты, которые мешают укреплению костей

20:20, 09 июня 2024, ПАИ

Продукты, которые мешают укреплению костей, перечислил врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев, пишет РИА Новости.

Среди продуктов, которые препятствуют укреплению костей – сахар и дрожжевой хлеб. Врач советует найти замену данным продуктом и также потреблять больше сезонных фруктов, овощей и зелени.

«В этом случае целесообразно максимально исключить из своей диеты такие продукты, как дрожжевой хлеб и сахар. Сахар можно заменить сухофруктами, медом, вареньем, но употребляя их в малом количестве, и фрукты, и овощи больше сладкие потреблять», – подчеркнул Рустам Эфендиев.

Врач также рекомендует заменить дрожжевой хлеб на тот, которые делается на закваске и тот, который делают из пшеницы, ржаной хлеб. Такой хлеб приносит пользу для костей, сосудов и улучшает сердечную деятельность.

Кроме того, препятствует усвоению минералов и фитиновая кислота. Данное вещество содержится в злаках и блокирует пищеварительные ферменты. Овсянка, гречка или кукуруза под запрет не попадают. Перед употреблением зерна ферментируют или обжаривают для нейтрализации фитиновой кислоты.

Врач ещё раз подчеркнул, что для поддержания здоровья костей стоит уменьшить потребление сахара. В большом количестве сахар негативно влияет на микрофлору кишечника, тем самым препятствуя всасыванию минералов. Стоит уменьшить долю потребляемого кофеина, поскольку он ускоряет выведение с мочой минералов из организма, это касается и алкоголя. С одной стороны, он вызывает потерю жидкости, солей, с другой – оказывает токсическое воздействие на костную ткань.

В большом количестве нужно потреблять овощи, зелень, заметил врач. Диету стоит обязательно дополнять витаминами и минеральными комплексами для поддержания организма.

«Больше свежих продуктов есть: помидоры, огурцы, вот что появилось в этом время, - это надо больше употреблять. Овощи, фрукты, черешня, вишня, клубника. Все, что в сезоне появляется, это обязательно нужно ввести в свою диету», – заключил Рустам Эфендиев.