Чем опасен дрожжевой хлеб, рассказал врач Эфендиев

13:03, 10 июня 2024, ПАИ

Об опасности дрожжевого хлеба и сахара рассказал врач – травматолог-ортопед Рустам Эфендиев, сообщает РИА Новости.

Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей, поэтому врач рекомендует заменить эти продукты: сахар – на сухофрукты, мёд и варенье в небольших количествах, фрукты и овощи, а вместо дрожжевого хлеба специалист советует есть пшеничный или ржаной хлеб, а также тот, который изготовлен на закваске. По словам Рустама Эфендиева, эти продукты оказывают положительное влияние на кости и сосуды, улучшают сердечную деятельность.

Для поддержания здоровья костей врач рекомендует употреблять больше сезонных фруктов, овощей и зелени, а также добавить в рацион витамины и минеральные комплексы.