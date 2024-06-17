От Крыма до Сибири: россияне объединились в поддержку избитого живодёрами порховского пса

18:12, 17 июня 2024, ПАИ

Жители из разных регионов России объединились в поддержку пострадавшего от рук живодёров порховского пса Катыша. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал руководитель порховского приюта «Добрый» Александр Ефимов.

Слова поддержки пёс получает не только от псковичей, но и от жителей Севастополя, Белгородской области, Великого Новгорода, Удмуртии, Урала, Сибири и других регионов России.

«Великий Новгород очень переживает за малыша, просто приехать нет возможности, но целыми днями следим за состоянием Катышка и переживаем», «Я из Сибири! Очень переживаем за пёсика», «Не только Псков за него переживает! Про него уже и на Урале знают!» – пишут люди под публикациями.

Как рассказал руководитель порховского приюта, состояние Катыша пока что стабильное, однако из-за тяжести травм оно может ухудшиться. «Черепно-мозговая – очень коварная травма. В любой момент может всё самое плохое произойти», – сказал он.

Сейчас Катыша готовят к поездке в Санкт-Петербург на проведение МРТ, а затем повезут в офтальмологическую клинику. «Попробуем ему глаз спасти», – сказал Александр Ефимов.

Ранее зоозащитники поблагодарили всех неравнодушных, оказавших поддержку Катышу.

Историю спасения пса читайте здесь.