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Избили и оставили умирать: пострадавшего от живодёров пса в Псковской области спасла 12-летняя девочка

Пса Катыша, который пострадал от жестоких издевательств живодёров, спасла 12-летняя девочка Василиса из деревни Славковичи. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Он просто лежал и лежал»: пострадавшего от живодёров пса в порховской деревне спасла 12-летняя девочка. Фото предоставил Александр Ефимов

«В тот вечер мы были дома и не знали об этой ситуации. Мы, как обычно, пришли на репетицию по пению, когда моей сестре прислали то самое видео с просьбой купить корм собаке», – рассказала Василиса.

К тому моменту другие подростки уже отнесли пострадавшего пса в заброшенный дом. «Он просто лежал, вообще не вставал, просто лежал и лежал», – поделилась девочка.

Когда Василиса предложила обратиться за помощью в местный приют, другие ребята начали её отговаривать. Однако она всё же набрала спасительный для собаки номер. «Я позвонила Александру [руководитель приюта «Добрый» Александр Ефимов. – ПАИ], объяснила ситуацию и попросила забрать собаку, потому что ей тут, в заброшенном доме, будет намного хуже. Она бы следующей ночью просто умерла», – рассказала Василиса.

После того как пёс оказался в безопасности, подростки нашли живодёров, которые издевались над собакой.

«Я подошла к одному из них и говорю: «Что же вы творите с животным?» Он извинялся, плакал, говорил, что ему стыдно, признавал свою вину. Но я уверена, что никто такое не простит», – сказала Василиса.

Отметим, по предварительной информации, автором видео является не один из живодёров, а ровесник девочки, который затем и разослал ужасающие кадры.

Согласно диагнозу, у пса тяжёлая черепно-мозговая травма, подозрение на разрыв внутренних органов, выбиты оба глаза, множественные ушибы.

Напомним, что полиция уже задержала двух местных жителей, причастных к жестокому обращению с животным. А пострадавшему псу Катышу уже нашли семью.

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