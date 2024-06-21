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Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в селе Славковичи Порховского района

Распределительные сети высокого и низкого давления общей протяженностью девять километров и два пункта редуцирования газа для подключения 118 домовладений села Славковичи ввели в эксплуатацию в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Фото: Андрей Степанов

Работы выполнили в рамках догазификации. 99 заявок на догазификацию домовладений села уже находится в работе у компании, пять домовладений уже готовы к приёму газа.

«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до границ домовладений в рамках комплексных договоров выполнялись работы в границах участков», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,4 километра для подключения 45 домовладений в деревне Смоленка ввели в эксплуатацию в Островском районе.

Напомним, 12 февраля в Бежаницах торжественно ввели в эксплуатацию газораспределительные сети на пяти улицах: газ пришёл в 80 домов. В режиме ВКС в торжественном запуске газоснабжения приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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