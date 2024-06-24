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Общество

Три района и один округ Псковской области презентовали себя в Москве

На стенде Псковской области на выставке «Россия» в выходные себя презентовали Псковский, Себежский, Пустошкинский районы и Стругокрасненский муниципальный округ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

Псковский район продемонстрировал музыкально-танцевальные номера в исполнении хореографического коллектива «Ветер перемен» и солистки Псковского районного центра культуры Ольги Шалабодовой. Также была викторина и серия мастер-классов по изготовлению куклы-оберега, куколки-броши и ручной набойки по ткани.

Жители Себежского района познакомили пришедших с местными традициями и рассказали о культурном и туристическом потенциале своих территорий.

Себежане провели несколько познавательных мастер-классов. Гости псковского стенда могли сделать брелок из фетра, броши из ткани и бусин или из пластилина, сплести на пальцах браслет из резиночек, а также памятный магнит, выполненный в технике точечной росписи.

Команда из Пустошки рассказала посетителям о традициях народной куклы, провела мастер-классы по изготовлению куклы «Радостея» и куклы «Подорожница».

Коллектив из Струг Красных представил мастер-класс по работе на настольном ткацком стане «Половичок настроения». Участники мастер-классов из разного цвета пряжи ткали себе на память изделие. Также мастера показали, как выполняется прядение на турецком веретене, обработка овечьей шерсти и её подготовка к прядению. Все желающие могли попробовать прясть самостоятельно.

Ранее Невельский муниципальный округ и Островский район представили на выставке свои культурные особенности и традиции, показал себя и Усвятский район.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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