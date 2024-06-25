Александр Седунов спрогнозировал эффективность работы Общественной палаты региона в новом составе

15:37, 25 июня 2024, ПАИ

Исходя из сегодняшних реалий, работа нового, шестого состава Общественной палаты Псковской области в количестве 21 человека – оптимальное решение, которое позволит решать многочисленные вопросы. Таким мнением поделился новый председатель Общественной палаты Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 июня.

«С одной стороны, кажется, что чем больше, тем, наверное, мнение большего количества людей может быть доведено. С другой стороны, далеко не всегда большое количество людей может сформулировать какое-то принципиально важное решение или экспертное мнение. Хотя бывают и обратные ситуации, тоже надо об этом сказать. Мне думается, что 21 человек – это на сегодняшний день оптимальная цифра, которая позволит с учётом комиссий, за которые проголосовало первое пленарное заседание Общественной палаты, решать многочисленные вопросы», – отметил гость радиоэфира.

Направление деятельности этих комиссий во многом повторяет тот опыт, который сложился на территории страны и региона, подчеркнул Александр Седунов. Если какие-то узконаправленные темы не охвачены отдельной комиссией, есть ситуации, которые можно анализировать при помощи рабочих групп, добавил спикер.

«Часть рабочих групп пролонгирована, то есть они остались от предшествующего состава созыва. Я думаю, что это тоже один из инструментов. Поэтому я на самом деле не вижу здесь полярной разницы. И то и другое мнение имеет место. Я думаю, что имеет смысл сейчас поработать в составе 21 человека, более оптимально», – обратил внимание председатель Общественной палаты.

Добавим, в новый состав Общественной палаты Псковской области входит 21 человек. Семь представителей в Общественную палату Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания, семь – губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ещё семь – члены Общественной палаты Псковской области.