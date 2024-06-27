Всемирный день рыболовства празднуют 27 июня
Всемирный день рыболовства празднуют в мире 27 июня, сообщает calend.ru.
Праздник установили благодаря Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства. Она состоялась в Риме в 1984 году.
В этот праздник в большом количестве стран проводят различные мероприятия, посвящённые рыболовству. Например, соревнования и обучающие семинары.
Добавим, что всё о рыбалке в Псковской области можно прочитать в статьях постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.
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