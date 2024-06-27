Избитый порховскими живодёрами пёс отправляется в новый дом

11:08, 27 июня 2024, ПАИ

Избитый порховскими живодёрами пёс Катыш отправляется в новый дом уже сегодня, 27 июня, сообщили ПАИ в приюте «Добрый».

Результаты МРТ, на которую пёс был привезён в Санкт-Петербург, оказались положительными. По заключению врача Катышу не требуется никаких операций или специального лечения. «По результатам МРТ ничего делать не надо, и сегодня мы везём нашего всенародно любимого, маленького отважного героя-бойца в новый дом», – сообщили в приюте.

При этом после посещения офтальмолога выяснилось, что один глаз у Катыша реагирует на внешние раздражители, а другой нет.

Врач в ветклинике отметила, что это связано не с самим глазом, а с мозгом или зрительным нервом. «Рефлексов нет неврологических, а не офтальмологических. Глаз выглядит абсолютно нормально, нет каких-то значимых проблем с сетчаткой», – отметила специалист.

Однако прогнозов на успешное восстановление нет. «Если это связано с головой и после травмы нервы не восстановятся, то глаз может остаться слепым», – заключила врач.

Всю историю спасения пса Катыша из порховской деревни Славковичи читайте здесь.