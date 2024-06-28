Михаил Ведерников из-за ситуации в сфере обращения с ТКО в регионе прерывает свою командировку и возвращается во Псков

12:36, 28 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников из-за ситуации в сфере обращения с ТКО в регионе прерывает свою командировку и возвращается во Псков. Об этом сообщил в своем Telehgram-канале.

«Владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса снова занимаются откровенным шантажом- перестали принимать мусор, хотя обязаны делать это в соответствии с федеральным законодательством. У одного якобы переполнен полигон, хотя коммерческий мусор принимает как ни в чем не бывало. У второго якобы сломался бульдозер», – прокомментировал он.

Глава региона подчеркнул, что в текущих погодных условиях подобная ситуация является откровенным свинством и шантажом.

Из-за сложившейся ситуации губернатор прерывает свою командировку в Белоруссии и срочно возвращается в Псков для оперативного решения проблемы.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что будет сделано все, чтобы такие поступки не остались без последствий, а также полностью перестроить региональную сферу обращения с ТКО таким образом, чтобы исключить в будущем подобные ситуации.

«Меры прорабатываются прямо сейчас, вечером расскажу подробности. План, как решить этот кризис надолго, есть, и мы его реализуем в самой ближайшей перспективе», – сказал губернатор.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела: по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Также сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.