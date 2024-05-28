Михаил Ведерников: Подготовлено предложение по лишению статуса регоператора по обращению с ТКО

15:02, 28 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым ряд вопросов, связанных с экологией Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников подчеркнул проблему в сфере обращения с ТКО в Псковской области. «К регоператору у нас большие вопросы, и есть понимание, что свою работу он уже нормально не выстроит. Подготовлено предложение по лишению его статуса регоператора», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, правоохранительные структуры, правительство Псковской области и Михаил Ведерников оказывают содействие в решении этого вопроса.

«Сделаем всё, чтобы смена прошла максимально незаметно для людей. Знаю, что сейчас много жалоб на неуборку контейнерных площадок. Каждое такое обращение отрабатываем в ручном режиме. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и лишнего мусора не будет», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников с трибуны Совета Федерации заявил, что соглашение с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области будет разорвано. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с Михаилом Ведерниковым заявила, что мусорный коллапс, который произошёл второй раз за год в Псковской области, – полное безобразие, и если региональный оператор неэффективно работает, значит его необходимо менять.