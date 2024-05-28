Ещё одно уголовное дело возбудили в отношении регоператора по обращению с ТКО в Псковской области

17:38, 28 мая 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили в отношении регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ), сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, с 6 апреля по 21 мая региональный оператор по вывозу и утилизации бытовых отходов несвоевременно вывозил мусор на территории Пскова, что на фоне жаркой погоды создавало опасность для жизни и здоровья жителей города, а также возможность возникновения различных заболеваний.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее в отношении ООО «Экопром» было возбуждено уголовное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил подготовку к лишению компании статуса регоператора по обращению с ТКО.