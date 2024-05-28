Уголовное дело возбуждено в отношении регионального оператора по ТКО в Псковской области

15:43, 28 мая 2024, ПАИ

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Экопром». В результате выяснилось, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами использует складское помещение на улице Железнодорожной в Пскове без лицензии.

По итогам отбора проб, лабораторных исследований, измерений и испытаний в границах прилегающего к помещению склада земельного участка в почве обнаружились цинк, медь, свинец, никель, нефтепродукты.

В результате осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности, связанной с размещением отходов в отсутствие лицензии, государству и оператору по обработке твердых коммунальных отходов ООО «Спецтранском» причинен ущерб на общую сумму более 37 млн рублей.

По материалам проверки спецпрокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников обсудил подготовку к лишению компании статуса регоператора по обращению с ТКО.