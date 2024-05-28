Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уголовное дело возбуждено в отношении регионального оператора по ТКО в Псковской области

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Экопром». В результате выяснилось, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами использует складское помещение на улице Железнодорожной в Пскове без лицензии.

По итогам отбора проб, лабораторных исследований, измерений и испытаний в границах прилегающего к помещению склада земельного участка в почве обнаружились цинк, медь, свинец, никель, нефтепродукты.

В результате осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности, связанной с размещением отходов в отсутствие лицензии, государству и оператору по обработке твердых коммунальных отходов ООО «Спецтранском» причинен ущерб на общую сумму более 37 млн рублей.

По материалам проверки спецпрокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников обсудил подготовку к лишению компании статуса регоператора по обращению с ТКО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2024

Уголовное дело возбуждено в отношении регионального оператора по ТКО в Псковской области
28 мая 2024

Михаил Ведерников: Подготовлено предложение по лишению статуса регоператора по обращению с ТКО
28 мая 2024

Проведение фестиваля детства обсуждают в медиацентре ПАИ
28 мая 2024

Сотрудникам погранслужбы Псковской области вручили награды
28 мая 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Новоржевском районе
28 мая 2024

Второклассник из Великих Лук стал победителем акции «Губернаторский дневник»
28 мая 2024

Жару до 30 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 29 мая
28 мая 2024

У псковичей есть возможность принять участие в акции «Монетная неделя» до 2 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...