Уголовное дело возбуждено в отношении регионального оператора по ТКО в Псковской области
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.
Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Экопром». В результате выяснилось, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами использует складское помещение на улице Железнодорожной в Пскове без лицензии.
По итогам отбора проб, лабораторных исследований, измерений и испытаний в границах прилегающего к помещению склада земельного участка в почве обнаружились цинк, медь, свинец, никель, нефтепродукты.
В результате осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности, связанной с размещением отходов в отсутствие лицензии, государству и оператору по обработке твердых коммунальных отходов ООО «Спецтранском» причинен ущерб на общую сумму более 37 млн рублей.
По материалам проверки спецпрокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).
Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников обсудил подготовку к лишению компании статуса регоператора по обращению с ТКО.
Уголовное дело возбуждено в отношении регионального оператора по ТКО в Псковской области
Михаил Ведерников: Подготовлено предложение по лишению статуса регоператора по обращению с ТКО