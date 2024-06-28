Гражданам России и Белоруссии рекомендуют пересекать границу через пункты пропуска в Себежском районе

13:18, 28 июня 2024, ПАИ

Гражданам России и Белоруссии рекомендуют пересекать границу двух стран через пункты пропуска в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Россиянам и белорусам советуют следовать не через Лобок в Невельском районе, дабы избежать очередей, а через контрольные пункты в Долосцах (Юховичи) и Байдаково (Кострово) в Себежском районе.

Грузоперевозчики из числа граждан России и Белоруссии могут пересекать российско-белорусскую границу через стационарные контрольные пункты в Долосцах (Юховичи) и Лобке (Езерище).

В соответствии с поручениями Правительства РФ с января 2024 года гражданам стран – участниц СНГ, КНР, Ирана, Турции и Монголии, которые занимаются международными перевозками грузов, разрешено пересечение российско-белорусской границы в стационарном контрольном пункте в районе Лобка.