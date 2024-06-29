Водитель и пассажир госпитализированы в результате съезда автомобиля в кювет в Псковском районе

23:08, 29 июня 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет. ДТП произошло у деревни Капорье в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Прибывшая бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавших в медучреждение.

По предварительным данным, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.