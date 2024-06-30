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Общество

Надежда Бабкина выступит на Октябрьской площади Пскова сегодня

Надежда Бабкина выступит на Октябрьской площади Пскова сегодня, 30 июня в 17:00.

Скриншот из видео в официальном Telegram-канале Псковской области

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня» пригласили жителей Псковской области на Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России».

Первый концерт состоится в Пскове 30 июня в 17:00. Затем концерты пройдут в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля.

Напомним, что в связи с проведением концерта в Пскове с 8:00 30 июня до 2:00 1 июля закрыто движение транспорта по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади), Октябрьской площади, улицы Советской от площади Ленина до Октябрьской площади.

На этот период также изменится движение общественного городского транспорта.

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