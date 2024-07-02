Несколько деревень Палкинского района временно останутся без света 3 июля
Несколько населённых пунктов Палкинского района временно останутся без электроэнергии 3 июля, пишет газета «Льновод».
С 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Городище, Язвино, Подсев, Тяпколово, Суслово, Трумалёво, Котово-Заречье, Глазаново, Давыдово, Аксёново, Унтино, Дядно, Рясцы, Суховерково, Медниково и Яшково.
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